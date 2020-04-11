İletişim Başkanı Altun’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları belirtti:

* 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları, güvenlik güçleri, Vefa Sosyal Destek Grupları, yerel yönetimler ve muhtarlar vasıtasıyla karşılanıyor.

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gitti. Şartlı doğum yardımı 100 TL’ye, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktar ise 325 TL’ye çıkarıldı.

* Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde şu an ayda 10 milyon maske, 300 bin yüz koruyucu siperlik üretildiğini açıkladı.

* Milli Savunma Bakanlığı, 6 ambulans ve 2 oksijen kompresörünü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim etti.