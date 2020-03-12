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İletişim Başkanlığı’ndan sosyal medya kullanıcılarına Corona virüsü uyarısı!

İletişim Başkanlığı, Corona virüsü gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bir açıklama yaptı. Başkanlığın açıklamasında "Resmi kaynaklara itibar edin. Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin. Bilgiyi otoritesinden alın" denildi.

Sozcu.com.tr
20:47 -
Haberler Gündem
İletişim Başkanlığı’ndan sosyal medya kullanıcılarına Corona virüsü uyarısı!

İletişim Başkanlığı tarafından ölümcül Corona virüsü konusunda yapılan açıklamada virüs gündemini sosyal medyadan takip edenler için uyarılar yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

* Resmi kaynaklara itibar edin.

* Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin.

* Bilgiyi otoritesinden alın.

* Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin.

* Sosyal medyanın farklı platformlarında Koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir.

* Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yetkili organlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

* Süreç şeffaf bir biçimde yönetilmekte her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesile ile her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

* Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir.

Corona Haber sosyal medya
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