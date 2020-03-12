İletişim Başkanlığı’ndan sosyal medya kullanıcılarına Corona virüsü uyarısı!

İletişim Başkanlığı tarafından ölümcül Corona virüsü konusunda yapılan açıklamada virüs gündemini sosyal medyadan takip edenler için uyarılar yer aldı.
Açıklamada şöyle denildi:
* Resmi kaynaklara itibar edin.
* Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin.
* Bilgiyi otoritesinden alın.
* Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin.
* Sosyal medyanın farklı platformlarında Koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir.
* Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yetkili organlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
* Süreç şeffaf bir biçimde yönetilmekte her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesile ile her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
* Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir.