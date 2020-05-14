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İlginç olay… Jandarmanın geleceğini öğrenince aracını ateşe verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kaçak balık avlayan üç kişi,, jandarmaya ihbar edildiklerini öğrenince kullandıkları otomobili ateşe verdi. Ekipler aracın neden yakıldığının peşinde...

13:37 -
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İlginç olay… Jandarmanın geleceğini öğrenince aracını ateşe verdi

Sivas'ın Gürün ilçesi Akdere köyünde, köy dışından gelip kaçak balık avlayan H.Ö., A.S. ve Y.M.D. ile köy sakinleri arasında tartışma yaşandı. Köy sakinleri kaçak avcılık yapan 3 kişiyi jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine jandarmanın gelmekte olduğunu anlayan H.Ö. kendisine ait otomobili ateşe verdi.

(FOTO: İHA)

ARAÇ İNCELEMEDE

Yanan araç Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülse de kullanılmayacak hale geldi. Üç kişi ifadeleri alınmak üzere Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta ise inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri aracın neden yakıldığını öğrenmeye çalışıyor. (İHA)

Balık Sivas
Son güncelleme: 13:40 14.05.2020
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