Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlginç yalanlama: “Uzun uzun açıklama yapmak isterdik…”

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göçmenlerin Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı iddialarını "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" ifadeleriyle yalanladı.

08:32 -
Haberler Gündem
İlginç yalanlama: “Uzun uzun açıklama yapmak isterdik…”

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir haber bülteninde yer alan ‘İstanbul’da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar’ başlıklı haberi yalanladı.

“KUYRUKLU YALAN”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, “Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının ardından Ankara, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri tutamayacağını açıklamıştı. Özellikle Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken göçmenler taksiler ve otobüslerle kente akın etmişti.

İLGİLİ HABERBurası İstanbul! Gitmek için birbirlerini ezdilerBurası İstanbul! Gitmek için birbirlerini ezdiler
Ankara Avrupa Edirne Haber İçişleri Bakanlığı istanbul Suriye Twitter Yunanistan
Son güncelleme: 09:12 02.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more