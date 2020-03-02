İlginç yalanlama: “Uzun uzun açıklama yapmak isterdik…”

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir haber bülteninde yer alan ‘İstanbul’da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar’ başlıklı haberi yalanladı.

“KUYRUKLU YALAN”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, “Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının ardından Ankara, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri tutamayacağını açıklamıştı. Özellikle Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken göçmenler taksiler ve otobüslerle kente akın etmişti.