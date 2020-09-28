İlham Aliyev kimdir? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in siyasi kariyeri…

İLHAM ALİYEV'İN EĞİTİMİ

1967-1977 yılları arasında Bakü’de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü kazandı. 1982 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü başarıyla bitirerek aynı okulda doktoraya başladı. 1985 yılında doktorasını başarıyla tamamlayarak tarih doktoru unvanı aldı. 1985-1990 yılları arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

1994-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin başkan yardımcılığını yaptı. Haydar Aliyev’in yeni petrol stratejisinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin petrol politikasının jeopolitik yönleriyle ilgili birçok araştırması bulunmaktadır. İlk olarak 1995 yılında daha sonra ise 2000 yılında Azerbaycan Millî Meclisi’ne yapılan seçimlerde milletvekili seçildi.

4 Ağustos 2003 tarihinde parlamento tarafından onaylandıktan sonra Azerbaycan’ın Başbakanı tayin edildi.

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15 Ekim 2003 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçildi. Resmi sonuçlara göre oyların %76’sını aldı. 31 Ekim 2003 tarihinde görevine başladı.

15 Ekim 2008 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçildi. Resmi açıklamaya göre seçimlere katılan halkın yüzde 85’inden fazlası İlham Aliyev’e oy verdi. 24 Ekim 2008 tarihinde görevine başladı.

9 Ekim 2013 tarihinde yapılan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %84,54’le bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçilmiştir.

11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev yüzde 86’lık oy oranıyla kazandı. Seçime katılma oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu bildirilmiştir.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

2010 yılında İlham Aliyev’in cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ve Azerbaycan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması tesis edilmiştir. 13 Kasım 2013’te o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde yapılan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Stratejik Konseyi 3. Toplantısı’nda, iki ülke arasında teknolojik işbirliği protokolü, bilim, teknoloji, sanayi ve girişimcilik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, güvenlik işbirliği anlaşması, iş gününü karşılıklı istihdamına dair anlaşma başta olmak üzere 7 protokol ve anlaşma imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Bakü’de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı, Ankara’da 17 Şubat 2016’da bombalı araçla meydana gelen saldırıya denk gelmiş ve Erdoğan Azerbaycan ziyaretini erteleme durumunda kalmıştır. Bunun üzerine, İlham Aliyev’in önerisiyle toplantı Bakü yerine Ankara’da yapılmıştır. Erdoğan Türkiye’yle somut dayanışma sergileme çerçevesinde yapılan bu öneriyi kabul ederek, bu jestten dolayı İlham Aliyev’e teşekkürlerini iletmiştir.

ÖZEL HAYATI

Mihriban Aliyeva ile evlidir. Leyla, Arzu ve Heydar Aliyev adlı üç çocuk babasıdır. Beş torun sahibidir. Çok iyi derecede Rusça, İngilizce, Türkçe ve Fransızca bilmektedir. Eşi Mihriban Aliyeva Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı yardımcısıdır.