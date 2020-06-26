İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiyi öldürdü

İstanbul'da yaşayan Atilla Koç (51) bir süre önce internetten tanıştığı Sevda K. ile ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık üç ay İstanbul’da beraber yaşayan çiftin araları bozuldu. Sevda K., Atilla Koç'u terk ederek Osmaniye’ye geri döndü.

Ancak Koç, Sevda K.’yı aramaya devam etti. Koç'un aramalarından rahatsız olan Sevda K. telefonu birkaç kez eniştesi Kürşat A.(45)'ya vererek eniştesini konuşturdu.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE

Bunun üzerine Atilla Koç bir otomobil kiralayarak Sevda K. ile görüşmek için Osmaniye’ye geldi.

Sevda K. ile görüşemeyen Koç ,sevgilisinden ayrılmasına sebep olarak gördüğü Sevda K'nın eniştesi Kürşat A.'nın adresini öğrenerek evin önünde beklemeye başladı. Koç, evinin önüne gelen Kürşat A.’ya “Kürşat sen misin” sorusuna “Evet” yanıtını alınca kurşun yağdırdı.

Ailesi ve çocuklarının gözü önünde Kürşat A. hayatını kaybetti. Atilla Koç ise polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. (İHA)