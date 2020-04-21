İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan ayı öncesinde müminler ilk orucun tutulacağı tarihi merakla araştırıyor.

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak ve 24 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay… Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.