İlk sahur saati 2020: Balıkesir’de ilk sahur kaçta yapılacak? Balıkesir imsak ve sahur vakitleri… (2020 Balıkesir İmsakiyesi)

'11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı'na nihayet yine eriştik. Bu kutsal ayda milyonlar Müslüman hep beraber hareket edecek ve oruç ibadetini yerine getirecek. Duaların geri çevrilmediği Ramazan Ayı'nda, ilk sahur bu akşam yapılacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de vatandaşlar imsak ve sahur vakitlerini merak etmeye başladı. İşte Balıkesir için ilk imsak vakti…

BALIKESİR İÇİN İLK İMSAK VAKTİ

Balıkesir'de oruç tutacak vatandaşlar 24 Nisan Cuma gecesi ilk kez sahura kalkacak ve Balıkesir için imsak vakti 04:39. Balıkesirliler ilk iftara kadar bir şey yemeyecek ve içmeyecek… Balıkesir'de ilk iftar vaktinin saati 20:02 Aydınlılar Ramazan ilk günün 15 saat 41 dakika oruç tutmuş olacak.

İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.