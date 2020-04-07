İlk teravih namazı ne zaman? Teravih namazı kılınacak mı?

2020’in ilk teravih namazı hangi gün kılınacak? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. İşte ilk teravihin tarihi ve nasıl kılınacağı…

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Teravih namazı yüksek ihtimalle corona virüsü salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak. İlk teravih bu sene 23 Nisan akşamına denk geliyor.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.