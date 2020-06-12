İlker Başbuğ ifade vermek için adliyeye geldi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un geçtiğimiz Şubat ayında katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle, 6 AKP'li isim Başbuğ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması için talimat yazısı gönderdi. Başbuğ da ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.

NE OLMUŞTU?

Başbuğ geçtiğimiz Şubat ayında katıldığı bir programda FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

* 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece yarısı bir yasa değişikliği, torba yasalar kapsamında meclisin gündemine getiriliyor.

* Bu yasa teklifi ile iki şey yasalaştı. Birincisi, Askeri şahıslar askeri mahallerde işlediği suçlarla dahi özel yetkili mahkemelerde yargılanacak.

* Bu kanun teklifini kim hazırladı? Araştırsınlar diyorum.



Başbuğ'un bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” diyerek AKP’li milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Ahmet Müfit Doğan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.