İllerden tek tek aynı haber geliyor… Yeni vaka alarmı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısına uyulmasıyla son bir aydır yeni vakanın görülmediği Bingöl'de, bayram için şehir dışından 4 günlük kısıtlama öncesi kente gelen bazı kişilerin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri sahada çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yeni vakalar ile birlikte temas ettiklerinin kontrol altına alındığı öğrenildi.

BİR AYDIR VAKA YOKTU

Kısıtlama öncesinde kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi istenirken, bayram sonrasında da tedbirin elden bırakılmamasının önemli olduğu vurgulandı.

Son bir aydır yeni vakaların olmadığını ancak şehir dışından gelen vatandaşların birkaçının testinin pozitif çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, vakaların ve temasların kontrol altına alındığını söyledi.

“MAALESEF KISMİ ARTIŞ”

Gündoğdu, “Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görülmekle beraber, bunlar da filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur” dedi.

“ÖNEMLİ” DİYEREK UYARDI

Bayram sonrasında da tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Bayram sonrası da vatandaşlarımızın kontrollü sosyal mesafe ve tedbirlere uymasıyla salgın kontrol altında tutulabilir, istenilen düzeyde salgını götürebiliriz. Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılmasına dikkat edilmesi şart ve bizler için önemli” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ’DA DA AYNI OLAY

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte uzun bir aradan sonra dün yeniden corona virüsü vakası görüldüğünü duyurdu. Vali Yıldırım, vakanın kaynağının şehir dışından gelen bir kişi olduğunu açıkladı.

ARTVİN’DE YENİ VAKALAR

‘Evde kal’ çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür ‘Covid-19’ çıkmayan Artvin’de ise önceki gün yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

RİZE’DE 3 GÜN ÖNCE ÇIKTI

Rize Valisi Kemal Çeber, 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada kentte uzun süre sonra yeni bir vaka çıktığını belirtmişti.

Çeber şöyle konuşmuştu:

* Uzun süredir yeni vakamız yoktu. Dün yeni bir vakamız oldu. Rize'de yaşayan bir kamu görevlisi, mecburi bir iş için Ankara'ya gitti, geldi ve Ankara’da kaldığı otelde büyük ihtimal virisü kapıyor. Ama anında tespit edildi, yalnız da yaşadığı için temas ettiği biri yok. Bununla beraber böyle 3-5 hastamız var.

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