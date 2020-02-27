İmam hatip derneğinin topladığı yardımlar Meclis gündeminde!

İYİ Parti, İstanbul Sancaktepe'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izniyle Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (SİMMDER) İdlib'e başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili harekete geçti.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Aytun Çıray; derneğin, öğrencilerden sözde gönüllülük esasına uygun şekilde maddi destek kampanyasının gerçekliğiyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Sn Ziya Selçuk'a sordu.

Çıray, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara gönderilen yazıda; “İdlib'deki ağır savaş koşulları nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan sınırımızdaki mazlumlar için briket ve un yardım kampanyası: 1 metrekare ev 90 TL-5 kg un 10 TL” olduğunu belirtti.

Kaymakamlık onayının da ekte gönderildiği iddialarının bazı haber sitelerinde yer aldığını belirten Çıray, bu bilgiler doğrultusunda şu soruları sordu:

1- Bu yardım kampanyası tarafınızca onaylanmış mıdır? Kampanya detayları hakkında bilginiz var mıdır?

2- Toplanan paralar kime teslim edilecektir? İlgili Derneğin ve mensuplarının DEAŞ'la ilgisi var mıdır?

3- Belirli dernek ve vakıfların okulları bir faaliyet alanı olarak görmeleri, bilim yuvası olması gereken okullarımızın öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri arasında tehlikeli ayrışmalara yol açacağı MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gayet öngörülebilir bir ihtimal olduğuna göre, bu politikaların sürdürülmesinin sebepleri nelerdir?

4- Ağır ekonomik kriz altında ayakta kalmaya çalışan aileler için hayatı daha da zorlaştıracak bu uygulamaları sadece bu nedenle bile sonlandırmak için gerekli işlemleri başlatmayı düşünüyor musunuz?

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