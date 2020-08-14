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İmama diz çöktürüp “Kelime-i şehadet getir” dedi, tabancası tutukluk yaptı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinin Küçücek Mahallesi'nde bulunan Dağ Cami bahçesinde yaşanan, 2 kardeşin vurulduğu ve birinin yaşamını yitirdiği olayda ilginç ayrıntı kan dondurdu. İki kardeşi vuran katil zanlısı Z.K.'nın cami imamı Fatih Bilgin'i (35) de öldürmek istediği ortaya çıktı. Zanlının imama, "Diz üstü çök. Seni de vuracağım. Kelime-i şehadet getir" dediği, tetiğe bastığı sırada tabancasının tutukluk yaptığı öğrenildi.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
17:50 -
Haberler Gündem
İmama diz çöktürüp “Kelime-i şehadet getir” dedi, tabancası tutukluk yaptı!

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, bölge halkından olan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ramis K.’nın cenazesine giden ve aralarında daha önceden husumet bulunan, Z.K. ile ağabey-kardeş olan Selahattin Aydemir ile Hayati Aydemir arasında cami derneği meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Z.K. yanında getirdiği tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yararılılardan ağabey Selahattin Aydemir yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamazken durumu ağır olan kardeş Hayati Aydemir’de Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

FOTO: SÖZCÜ

İMAMI DA İNFAZ ETMEK İSTEDİ

15 sene cezaevinde yattığı öğrenilen Z.K. daha sonra hızını alamayıp cami imamının yanına gitti. Cami imamı Fatih Bilgin’e, “Diz üstü çök. Seni de vuracağım. Kelime-i şehadet getir” diyen Z.K. tetiğe bastığı esnada, tabanca tutukluk yaptı.

Tabancası tutukluk yapan Z.K. cami imamı Fatih Bilgin’i (35) darp ettikten sonra olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan cami imamı hastaneye kaldırıldı. İmam Fatih Bilgin olayı doğrularken hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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