Sakarya’da görenleri şaşkına çeviren olay

Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu ilçe müftülüğüne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi.

Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

“İMAMIZA KÜSTÜK”

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, “Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz” dedi. (DHA)