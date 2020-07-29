İmamoğlu’ndan sosyal yardım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Küçükçekmece, Şişli ve Kartal'ın ardından dördüncü istihdam ofisini Sancaktepe'de açtı.

Sancaktepe İstihdam Ofisi'nin açılışını, çalışanlar ve iş yeri temsilcileriyle birlikte gerçekleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

* Belediyelerden her şey istenir, her şey talep edilir. Unutulmasın ki; belediyeler, ülkenin işsizlik sorununu çözecek kurumlar değildir. Biz, bugünün ekonomisinin ya da bugünün işsizliğinin sorumlusu olmadığımız gibi çözümüne de çare olabilecek bir kurum değiliz.

* Ama sorumluluğu paylaşabilme konusunda azami fikir üreten, iş üreten, ‘Ne yapabiliriz' deyip, çare üreten bir kurum olmayı hedefledik.

* Kampanya döneminde, ‘200 bin insana, 5 yıl boyunca iş bulacağız, iş imkanı yaratacağız' dediğimde, sanki İBB'ye 200 bin insan alacakmışız gibi algılandı; hayır. İş arayan, iş bulamayan ya da bazı eksikleri var ve bunu tamamlayamayıp, bazı işlere kendini yönlendiremeyen insanlara rehberlik yapacağız.

“EVLERDEKİ GÜNDEM DEĞİŞMİYOR”

Türkiye'nin en önemli gündeminin yoksulluktan kurtulmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti;

* Covid süreci, Türkiye'nin ve dünyanın bu anlamdaki sıkışıklığını, bu anlamdaki sıkıntılarını büyütmüştür.

* Böylesi bir ortamda, bazen farklı gündemlerle toplumun meşgul edilmesi yerine birinci sıra konuşulması gereken Türkiye'nin ekonomisidir, işsizliğe çaredir, iş imkanlarıdır.

* Bu manada, her ne kadar bazen gündemi başka yere çevirmeye çalışsalar da gündemi değiştirmeye çalışsalar da insanların evlerindeki gündem değişmiyor. İnsanlar, evlerine ekmek parasını götürdüğü derecede mutlu olabilirler. Aksi halde, mutlu olma şansları yoktur.

4 AİLEDEN BİRİ YARDIM TALEP ETTİ

Pandemi sürecinde artan yoksulluğa vurgu yapan İmamoğlu İstanbul'daki durumu şöyle anlattı:

* Bugün İstanbul'da neredeyse 4 aileden bir tanesi sosyal yardım talebinde bulundu. Yüzde 25, yani aile destek paketimize ihtiyaç duyan insan sayısının bu kadar yüksek olduğu bir kentte başka bir gündem olamaz.

* 1 milyon 100 bin insanın bize sosyal yardım için başvurması çok önemli bir sayıdır. Bunun yaklaşık 700 bini olumlu olarak değerlendirildi ve bu insanlarımıza gıda destek paketinden, hijyene, alışveriş kartından nakit desteğine birçok konuda destek sağladık.

* 700 bin aile. Aynı zamanda sayısı 200 binlere doğru giden hala askıda duran su ve doğalgaz faturası konusunda da destek sunduk. Toplumun yoksulluğunun ve ihtiyaçlarının bir kez daha hatırlanması adına bunları anlatıyorum.

11'E TAMAMLANACAK

Sancaktepe'nin ardından Büyükçekmece'de de istihdam ofisi açılacağını belirten İmamoğlu, bu sayının yıl içinde 11'e tamamlanacağını açıkladı. İmamoğlu, oluşturdukları yapının, İBB iştiraki İSPER tarafından koordine edileceğini kaydetti.

“GENÇLERİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞEY; UMUT”

Süreçten ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimlerin başında gençlerin geldiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Gençlerle ilgili son birkaç ay için 7-8 araştırma yaptık. Gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey; umut. 4 gençten birini ne okutabilmişiz ne meslek sahibi yapabilmişiz. Dünyada böyle bir sorunun tespitini elde eden bir ülkenin, başka bir gündemi olamaz. Siz gençlerde yüzde 25 fire vermişseniz, bu muazzam bir tehdittir. Gençlerin yüzde 30'u işsiz. Bu işsizlik oranı, çok sıkıntılı bir orandır. Bu, aynı zamanda bir başka sorunu da doğuruyor; gençlerin ülkeyi terk etmesine sebep oluyor” dedi.

“MEGA PROJEMİZ; İNSAN ODAKLI OLMAK”

İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

* Mega projeler denince akla başka şeyler geliyor biliyorum. Yani, geçmesen de ödediğin köprüler geliyor.

* Uçmasan da ödediğin hava yolları geliyor; ama mega proje budur işte. İş üreten, emek üreten, insan kaynağına hizmet. 21'nci yüzyılın sistemi buna dayalı. İnsan odaklı belediyecilik, insan odaklı yöneticilik, insan odaklı kamu anlayışı tam da bu. Onun için bizim mega projemiz bu ve bunun gibiler.

* Toplumu aldatmadan, toplumun kaynaklarını iyi kullanan bir sistemin oluşması. Toplumun en değerli kaynağı, insan kaynağıdır bunu unutmayalım.

* Dolayısıyla siz insan kaynağını iyi yönetir, iş imkanlarını sağlar, insanların hakkıyla ekmek elde etmelerini oluşturursanız o ülkede ne ekonomik sorun kalır ne depresyon kalır ne boş siyasi gündemler kalır ne terör kalır ne de insanların acı çektiği birçok husus kalır.