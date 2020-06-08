İmamoğlu: Ağustos 15’i iple çekiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de yapımı devam eden Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na inceleme gezisinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Başkan danışmaları Ertan Yıldız Yiğit Duman ile İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı eşlik etti.

İnceleme gezisi öncesinde İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, yaptığı sunumda projenin, dünyanın tek bir alanda kurulu çöp gazından enerji üretecek en büyük tesisi olacağına vurgu yaptı.

İLK ETAPTA 90 BİN EVİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Değirmenci, tesisin ilk etabının 15 Ağustos’ta açılacağını söyleyerek, ’17 MWe kapasiteyle başlayacak ve 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 90 bin hane demek, Beylikdüzü ilçesinin tüm ev halkının ihtiyacını karşılamak demek. Yıl sonunda 25 MWe’a ulaşacağız. 130 bin hanede, Beylikdüzü ve Silivri’nin tüm ev halkının elektrik ihtiyacını karşılamak demek. Tam kapasiteye, 90 MWe’a ulaştığımız zaman da 465 bin haneye ulaşacağız. 465 bin hane de şu demek: Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt’taki 1 milyon 800 bin hane halkının elektrik ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. 2 milyon 300 bin adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir kazanım sağlayacağız” bilgisini verdi.

”HEP BERABER BU İŞİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

İmamoğlu da ”Her yönüyle bizim için elzem bir iş. Elimizdeki, avucumuzdaki neyse, burada fedakarlık yapıp, bu süreci taşımak istiyoruz. Silivri Belediye Başkanımız da bu sürecin farkında. Hep beraber bu işi ayağa kaldıracağız. Ağustos 15’i iple çekiyoruz” diye konuştu.