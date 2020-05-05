İmamoğlu, askıda fatura kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8 bin 691 aile başvurdu. 7 bin 392 İSKİ, bin 299'u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilir.” dedi.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek askıda fatura uygulamasından ulaşılabilecek.