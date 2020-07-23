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İmamoğlu Ayasofya’ya gidecek mi? Programı belli oldu

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kendisine davet gelmediğini açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cuma namazını için Hacı Bayram Camii’ne gideceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
21:40 -
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İmamoğlu Ayasofya’ya gidecek mi? Programı belli oldu

İBB Başkanı Ekremi İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelmediğini açıklamıştı.

Yapılan bu açıklamanın ardından İmamoğlu’nun yarınki programı belli oldu. İBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Temmuz Cuma günü saat 10.30'da Yenimahalle, 11.30'da da Çankaya Belediye Başkanlarını ziyaret edecek .
İmamoğlu, cuma namazını ise Hacı Bayram Camii'nde kılacaktır.”

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