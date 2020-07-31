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İmamoğlu bayram ziyaretini doğduğu köye yaptı

Kurban Bayramını memleketi Trabzon'da geçiren İBB Başkanı İmamoğlu, doğduğu köyde akrabalarını ve köy sakinlerini ziyaret etti. Tüm Türkiye'ye Atatürk Meydanı'ndan seslenerek Kurban Bayramı mesajı veren İmamoğlu, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyerek ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu.

Mert ÖZ
19:04 -
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İmamoğlu bayram ziyaretini doğduğu köye yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramını memleketi Trabzon’da geçirdi. Çocukken bayram namazını kıldığı Ortahisar Camii’nde bugünkü bayram namazını kılan İmamoğlu, daha sonra doğduğu köye doğru yola çıktı.

Foto: Sözcü

ATATÜRK MEYDANI’NDAN SESLENDİ

İmamoğlu, Trabzon’un Atatürk Meydanı’nda, Atatürk anıtının önünden tüm Türkiye’ye seslenerek Kurban Bayramı mesajını iletti.

“Kurban Bayramı İstanbul'umuza, Türkiye'mize ve tüm İslam alemine mübarek olsun” ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın askıda kurban kampanyasına destek verenlere de teşekkür etti.

Foto: Sözcü

“KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR”

İmamoğlu, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyerek, vatandaşlara çevresindeki ihtiyaç sahiplerine duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.

Foto: Sözcü

 

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