İmamoğlu: Bekir Coşkun’un adını yaşatacağız

İş insanı ve hayvan sever İpek Kıraç'ın başlattığı mobil uygulama “SemtPati” projesini hayata geçirmek üzere İBB ile yapılacak işbirliği protokolünün imza töreni Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlendi.

Törende konuşan iş insanı İpek Kıraç, proje hakkında bilgi vererek “ Tüm şehrimizin mahalle mahalle ‘sokak köpeği haritalandırması' bu sayede yapılabilecek” dedi.

Pilot olarak Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde “Gönüllü İnisiyatifi” kurduklarını anlatan Kıraç, projenin yaygınlaşması için tüm hayvan severlerden destek istedi.

İBB BİRİMLERİ SOKAK HAYVANI SAHİPLENECEK

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sorununu yerel yönetimlerin tek başına çözemeyeceğine, sorunun toplumsal olduğuna dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB'de bir uygulamaya başladık. Her iştirakimiz, şirketimiz, birimimiz alanı uygun olduğu kadar mutlaka köpek sahiplenecek” açıklaması yaptı.

Bütün vatandaşlara “SemtPati” uygulamasını indirmesi için çağrı yapan İmamoğlu “Sokak köpeklerini durumlarının tespiti noktasında tek başına etkinlik gösterebilecek. Özellikle gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı her zaman yanımıza bekliyoruz. Belediyemizin Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bu gönüllü vatandaşlarla buluşacak yol haritasını olgunlaştıracak, sürekli irtibat halinde olacak” dedi.

6 AYDA BÜTÜN İSTANBUL'A YAYILACAK

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi’nde pilot olarak başlayan uygulamayı 6 ay içinde bütün İstanbul'a yaymak istediklerini dile getiren İmamoğlu, “SemtPati teknolojinin, kent yaşamını iyileştirmek ve güzelleştirmek adına atılmış çok değerli bir akıllı kent uygulamasıdır. Yerel katılımcılık ve demokrasi örneğidir” dedi.

BEKİR COŞKUN'UN ADI YAŞATILACAK

İmamoğlu konuşmasının sonunda kaybettiğimiz duayen gazeteci Bekir Coşkun'u andı. İmamoğlu, şunları söyledi;

*Çok değerli basın mensupları da bizlerle beraber onlara teşekkür etmiştim ama açıkçası özellikle hayvan sevgisinin bu ülkede artmasına, yaygınlaşmasına, hayvan haklarının gelişmesine büyük katkı verdiğini bildiğim kıymetli gazeteci -ki birkaç gün önce kaybettik- sayın Bekir Coşkun’u da buradan rahmetle anıyoruz.

*İnşallah Bekir Coşkun beyefendinin ismini de hem bu özelliğiyle hem de Türkiye'ye kattığı çok değerli fikirleriyle her zaman yaşatacağımızı buradan belirtmek istiyorum.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. İmzaların atılmasından sonra da İmamoğlu, Kıraç ve diğer katılımcılar; İBB tarafından hayvan barınağından sahiplenilerek Florya'daki yerleşkede bakılan “Latte” isimli köpeği ziyaret ederek sevdiler.

İmamoğlu burada gazetecilere; iş insanlarına ve şirketlere sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için programlarında çağrı yapmalarını istedi.