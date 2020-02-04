İmamoğlu: Bizim gizli saklı ne işimiz olabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25’nci ilçe belediyesi ziyaretini Maltepe’ye gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleriyle çok değerli bir iş yaptıklarını belirterek, “Çünkü o ilçeyi, bizzat her gün orada yaşayan Belediye Başkanı’ndan ve ekibinden dinlemek, bir Büyükşehir Belediye Başkanı için son derece değerli, önemli bir deneyim. Değerli Başkanımızla hem geçmişten bugüne İBB ile olan müşterek işlerini hem de bundan sonra hangi işleri önceleyeceğimizi, geçmişte rutinde yaşanan sıkıntıları analiz edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, ilçedeki 18 mahallenin muhtarları, meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve STK üyelerine bir konuşma yaptı.

“İLÇELERİMİZE BÜTÜNCÜL HİZMET VERMEK İSTİYORUZ”

İmamoğlu, “Bu işin bütüncül ve adalet tarafı önemli. Kayırmacılık yapmadan, her ilçeyi eşit kefelere koyarak, gündüz-gece nüfusuna, oradaki hareketliliğe dönük hizmetleri ulaştıracağız ve asla partizanca davranmayacağız” dedi. Bu konuda Maltepe, gerçekten ufku açık ve vizyoner tasarımlarını bizimle bugün paylaştı. Sahille ilgili düşüncesinden, minibüs yolundaki kaosun düzeltilmesine varıncaya kadar, E-5’ten yine dünya çapında hayal ettiği projeleri bize anlatarak, iş birliği konusunda bizden talepte bulundu. Biz de orada önceliklerimize dair bir özet sıraladık” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, sistemin nasıl yürüdüğünü şu sözlerle dile getirdi:

*Birincisi; 39 belediye başkanıyla bire bir çalışmanın bir metodolijisini oluşturduk. İki; bu işi takip eden danışman arkadaşım ve ekibi var. Üç; her bürokratımız, her ilçe belediyesinin yetkilileriyle ya da başkanıyla mutlak kesintisiz iletişim kuracak. Benim, ısrarla aramama rağmen, Beylikdüzü Belediye Başkanlığım dönemimde, 5 yıl boyunca görüşemediğim Genel Sekreteri var bu belediyenin. Ben, bunu hiçbir belediye başkanına yaşatmayacağım.

“ORTAK MASA KURDUK”

*Bir başka şey daha başlattık. Kenti 10 bölgeye ayırdık. Bu 10 bölge, ne anlama geliyor? Birbiriyle ilişkili 3-4 belediyeyi, aynı masada çalıştıracak olan masa kurduk. Bu masalar, 2-3 ayda bir, belli periyotlarda bir araya gelecek.

*İBB’nin bürokratları da o masaya eşlik edecek. Birbirinden kopuk değil, tam aksine mümkün olduğu kadar birbirine entegre işler yürüteceğiz. Bizim gizli saklı ne işimiz olabilir? Her şey açık. Yani bir hükümetin gizli saklı neyi olabilir?

*Bir büyükşehir belediyesinin gizli saklı neyi olabilir? Ya da ilçe belediyesinin? Yahu muhtarlığın gizli saklı işi olur mu; vatandaş seçmiş. Mümkün mü? Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip, insanlarımızın maksimum olarak, bireysel düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz