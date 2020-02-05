İmamoğlu: Bu şehre ihanet edeceklere asla müsaade etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin ortaklaşa düzenlediği “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı” başladı.

“Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler” temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştay, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştayda; peyzaj çalışmalarında kentin dokusuna uygun akıllı çözümler ve kaynakların daha verimli kullanılması konuları ele alınarak, yol haritası belirlenecek.

“BU ŞEHRE İHANET EDECEKLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, on binlerce yıllık tarihe sahip bir kentte yaşadığımızı belirterek, şunları söyledi;

*Tarihi yapısıyla, doğal güzellikleriyle insanı kendine aşık eden bir şehir burası. Ve bu şehirde, şimdi sokağa çıkıp hemşerilerimize, İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı yapıyoruz desek, bize ne cevap verirler? ‘İstanbul’da yeşil alan mı kaldı?’ diye serzenişte bulunurlar.

*Acı ama gerçek. Bu şehrin, değerli insanlarını sürecin içine katma konusunda kararlı bir duruş ortaya koyuyoruz. Özellikle yeşil alan konusunda, bu şehre ihanet etmişlere ya da edeceklere asla müsaade etmeyeceğiz.

“CEBİNİZDEKİ PARAYI VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

Baraj havzalarında yoğun ağaç dikimi yapacaklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi;

*200 binin üzerinde ağaç dikme hedefini arkadaşlarım ortaya koydular. Bunun, aynı zamanda İstanbul’un temiz su ihtiyacını karşılayabileceği gibi, baraj havzalarının korunması, su tutumunun güçlenmesi konusunda da değerli bir işlem olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum.

*Maliyetleri düşürmek, kalıcı yeşil alanları büyütmek çok önemli bir konu. Sizlerin cebindeki parayı, en sağlıklı şekilde, en verimli biçimde kentin faydasına harcama konusunda titiz birer yönetici olmak zorundayız.

“MÜSRİFLİĞE VE İSRAFA SON VERECEĞİZ”

Maliyeti yüksek ve alt yapısı ithal ürünlerden oluşan süs bitkilerinin kente yıllık maliyetinin 25 milyon TL olduğunu kaydeden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Ama onun yerine diktiğiniz, 2-3 metre boyundaki bir ağacın, 10-15 sene sonra kocaman bir gövdeli ağaca dönüşmesi, beni dünyanın en bahtiyar belediye başkanı yapar.

*Ama milyonları akıttığımız bir çiçek bahçesi, benim içimi kurutur. Bu kadar net. O bakımdan, müsrifliğe ve israfa son vereceğiz.

PROF. SEÇKİN: 40 YIL SONRA İLK ÇALIŞTAY

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de, İstanbul Belediyesi’nde Yeşil Alan Çalıştayı ile ilgili en son 1978 yılında bir kitap yayınlandığını belirterek, “Yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez böyle bir çalıştay gerçekleşti” dedi.

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