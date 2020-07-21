İmamoğlu: Bütün İstanbul evimiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Yaşam Vadisi 2’nci Etap’ta kurulan Yaşam Bahçesi’nde bir araya geldi. Yaşam Vadisi ve Bahçesi ile ilgili Çalık’tan bilgiler alan İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını da bu alanda yaptı.

“İNSANLARA HUZUR KATTIĞINI GÖRDÜK”

İmamoğlu, şunları söyledi:

* Yaşam Vadisi, aslında bir şehrin nasıl bir yaşam alanıyla değiştiğini, sosyal alanla, yeşil alanla var olduğunu gösterebilen çok değerli bir nokta.

* Milyon metreyi aşan, hatta 1 milyon 200 bin metrekareyi bulan bir alandan bahsediyoruz. İlk bölümünün insanlara nasıl bir mutluluk, derinlik ve huzur kattığını gördük.

“DÜNÜN TAM TERSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

* Orada, yurt dışından gelen konukların da bize mutlulukla sarıldığını yaşamış bir belediye başkanıyım.

* Beylikdüzü’nde deneyimlediğim bir husus daha var. Bir büyükşehir belediyesinin, bir ilçe belediyesinin yapmak istediği bazı işlere engel olmak gibi bir misyonla hareket ettiğinde nelere engel oldu? Neler oldu? Kim mutlu çıktı oradan?

* Anlamış da değilim ama bugün onun tam tersini yapmaya çalışıyoruz.

“39 İLÇEYLE İŞBİRLİĞİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

* Bizi, Beylikdüzü halkını çok mutsuz kılan, engellenmiş birkaç işin hangi durumda olduğunu, yürüdüğünü inceleyeceğiz. Özellikle Atatürk Bulvarı bir başlangıç. Yakuplu’da yapılan işler. Gürpınar'da aynı keza.

* Bu arada Beylikdüzü Belediye Başkanı’mızı tebrik ettiğim ziyaretten sonraki ilk belediye ziyaretim. Bazıları, ‘Beylikdüzü’ne çok gidiyor’ diyor. Evim burada kardeşim. Evime gelmeyim mi yani? Onun dışında ilk ziyaretim.

* Sahayı gezeceğiz. Bakalım, benim ekip arkadaşlarım ve belediye başkanımız evimize ne kadar ilgi göstermiş, merak ediyorum. Tabii artık bütün İstanbul evimiz. Her yere aynı ilgiyi gösteriyoruz,