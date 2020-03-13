İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

*Dünkü çağrımı yinelemek istiyorum. Bebekleri de önemsiyorum. Belli bir yaş üstü hemşirelerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum.

*Bu tatil küçük kızımda bir sevinç nidasına döndü ama bu şekilde bir tatil değil. Okulların kendi müfredatlarına dair bir bilgilendirme olacak. Akşam sözleştik, hem oğlumla hem kızımla dersleri konusunda sözleştik.

“Biz şu tarafını ifade edelim, sahaya 30 araç çıkardık sayıyı 40’a çıkaracağız. Biz bütün İETT araçlarını normalde dezenfekte diyoruz ama bunu yoğunlaştırdık. Gün içinde mola veren araçlarımıza da dezenfekte işlemi yapıyoruz.

*Tüm İETT otobüsleri, otobüs A.Ş.’lere ait otobüsleri, metroları. Şoförlere eğitim vermeyi, bu düzenlemeyi de kendileri yönetmesi lazım.

*Camileri geziyoruz. Biz tarihi camilerden sorumluyuz. İlçe belediyeleri de bu anlamda hassas davranıyorlar. 39 ilçe belediyesini davet ettik, nasıl dezenfektan yapıyoruz hangi ürünleri kullanıyoruz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

*Okullar çok özel yerler. Belli yaştaki çocukları zemini, tuvaletleri dezenfekte edersiniz ama çocuklar çok sık temas ediyorlar, hareketliler o bakımdan bu ilk ve orta dereceli çocukların tatil edilişini doğru buluyorum.