İmamoğlu çocuklara söz verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 pandemisi sebebiyle, bu yıl meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklarla sanal ortamda bir araya geldi.

Eylül Temiz, Kerem Akdan, Kemal Cesur, Berkan Akpınar ve Belinay ile canlı yayında sohbet eden İmamoğlu, onların sürprizlerini izleyip sorularına cevap verdi.

İMAMOĞLU: ASLINDA SANA BAKTIĞIMDA KAŞIMIZ BURNUMUZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Canlı yayına katılan görme engelli Kerem Akdan, İmamoğlu'ndan, kendi fiziksel özelliklerini betimlemesini istedi. İmamoğlu da kendisini şöyle tarifledi:

* 1.83 boyundayım. Kilolu değilim. Mümkün olduğunca güler yüzlü bir insanım. Çünkü, gülmenin insanlara iyi geldiğini, umut verdiğini biliyorum. Zaten gülebilen insanlar, mutlu insanlardır, aynı zamanda.

* Konuşurken ellerimle tariflemeyi çok yaparım. Çocukluğumda spor yaptığım için –Keremciğim açık söyleyeyim- bacaklarım biraz iri. Saçım çok uzun değil, senin saçın gibi. Aslında sana baktığımda, kaşımız ve burnumuz birbirine çok yakın. Yanak biçimimiz bile birbirine benziyor.

KEREM: “UMARIM KARAKTERİMİZ DE BENZER”

Kerem'in bu sözlere yanıtı, “Umarım karakterimiz de benzer Sayın Başkanım” olunca İmamoğlu da, “Harika, çok mutlu oldum. Sorun beni çok şaşırttı. Harikasın, bana böyle bir soruyu sorduğun için çok mutlu oldum. Sana kendimi tarifliyebildiysem ne mutlu” oldu.

Kerem, İmamoğlu'na ayrıca, “Gittiğiniz ilk maçı hatırlıyor musunuz” sorusunu da yöneltti. İmamoğlu, 8-9 yaşlarındayken, koşarak, bir maçın son 20 dakikasına nasıl yetiştiğini anlattı. Trabzonspor taraftarı olan İmamoğlu, taraftarı olduğunu öğrendiği Kerem'e Fenerbahçe forması hediye etti.

İMAMOĞLU: “ŞİİRLERİNİ BASALIM”

İmamoğlu'nun konuklarından biri de Eylül Temiz oldu. Temiz, 23 Nisan ve İmamoğlu için yazdığı şiirlerini okudu.

Şiirleri çok beğenen İmamoğlu, “Bir tanem, beni mahcup ettin. Çok güzeldi şiirlerin. Sevgili Eylül, belli ki şiir yazmayı çok seviyorsun. Harikasın. Sen şiirlerini biriktir. Senin bu şiirlerinden minik bir çocuk şiir kitabı basalım. Harika olur. İçinde eminim ki hep sevgi ve doğa, bayrak olacak, Atatürk olacak. Biz bu şiirlerden adına bir şiir kitabı hazırlayalım. Sen şiirlerini biriktirdiğinde bana haber ver” diye konuştu.

“HER ÇOCUĞUN BİR ARADA EĞİTİM ALMAYA VE GELİŞMEYE İHTİYACI VAR”

İmamoğlu, “Eğitime kapsayıcı ve bütünleştirici nasıl katkılar sunmayı düşünüyorsunuz” diye soran Ege Barlas'a ise şu yanıtı verdi:

* Aslında bütün çocukların, bütünleştirici bir eğitime ihtiyacı var. Her çocuğun bir arada eğitim almaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Bizlerin de fiziki alt yapıları oluşturma şansımız var. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Biz de sizlerin daha uygun ortamlarda eğitim alabilmeniz için destek olacağız.

İşitme engelli Kemal Cesur, İşaret Dili Eğitmeni Sema Çalışkaner aracılığı ile canlı yayında düşüncelerini ifade etti.

“Müsait olduğunuzda sizi ziyaret etmek isterim” diyen Kemal'e İmamoğlu, “corona virüsü salgın tehlikesi geçtikten sonra bir araya geleceğiz” diyerek söz verdi ve Atatürk ve Türk Bayrağı baskılı tişört hediye etti.

“ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN TOPLUMLA İÇ İÇE OLMASINI İSTİYORUZ”

Evde durmaktan canının sıkıldığını söyleyen yürüme engelli Belinay, İmamoğlu'na, “Sokaklarda gezmek istiyorum. Corona virüsü salgınından dolayı dışarı çıkamıyorum. Engelli çocuklar için projeleriniz nelerdir” sorusunu yöneltti.

Soruyu, “Belinaycığım, çocuklarımızın farklı farklı engelleri olduğu için, bunlara göre tedbirler almak gerekiyor” diyerek cevaplamaya başlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Biz, özellikle o noktada farklı engeli olan çocuklarımızın gelişimi için alanlar üretip, mevcut alanlarımızı da genişletiyoruz. Engeli olan çocuklarımızın toplumla iç içe olmasını istiyoruz. Başka çocuklarmış gibi ayrıştırarak değil, bütün çocuklarla bir arada gelişimine katkı sunacak hem yeteneklerini geliştirecek hem de kültürel sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği çok güzel çalışmalarımız var. İstanbulumuzun her noktasına bunu geliştiriyoruz.”

“MİNİK PİYANİST”

İmamoğlu'nun konuklarından biri de 9 yaşındaki minik piyanist Berkan Akpınar oldu. Mini bir dinleti sunan Berkan'a İmamoğlu, o yaşlarda okuduğu kitapları hediye etti.