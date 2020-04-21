İmamoğlu çocuklara söz verdi: Salgını atlatınca 23 Nisan’ı İstanbul’da hep birlikte kutlayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, COVID-19 pandemisi sonrası alınan tedbirler çerçevesinde kutlanamayacak olan 23 Nisan etkinlikleri ile ilgili mesaj yayınladı.

23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne denk gelen kutlamalar için “Gönül isterdi ki İstanbul'un meydanlarında 23 Nisan bayramımızı doya doya kutlayalım” diyen İmamoğlu, pandemi atlatıldıktan sonra dünyanın tek çocuk bayramını, İstanbul'da kutlanacağının sözünü verdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, dünyanın tek çocuk bayramını İstanbul'un hem sokaklarında hem meydanlarında, geleceğimiz olan çocuklarımızla kutlayalım. Biz her şeye rağmen bütün coşkumuzla, 23 Nisan'ı kutlayacağız. Saat 21.00'da tüm Türkiye'de 83 milyon insanımızla doya doya İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.

* Marşımızı okurken sizden bir dileğim var. Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun. İnşallah şu corona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra, İstanbul'umuzda mutlaka ve mutlaka milletimizin büyük meclisinin yıl dönümünü, hem de çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum.

SAYI 560 BİNE ULAŞTI

İmamoğlu, mesajında ayrıca bu hafta itibariyle Ramazan ayına girileceğini de hatırlatarak, “Ramazan, aydınlanma ayıdır. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın” dedi.

23 Nisan'ın gecesi ilk sahura kalkılacağını söyleyen İmamoğlu şu çağrıyı yaptı:

* Ramazan paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. Zor günler yaşıyoruz. İşsiz sayısı artıyor. Ne yazık ki toplumun günlük emek parasını kazanan insanlarımızın ciddi sıkıntılarının olduğunu biliyoruz.

* Bugün itibariyle, yardım almak için İBB'ye başvuranların sayısı 560 bine ulaştı. 230 bin insanımız zaten bizden sosyal yardım alıyordu. Yardım alanları aile kabul ettiğinizde bu 3 milyon insan yapıyor.

* İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın. Bizi her konuda arayabileceğiniz gibi bağış yapmak istediğinizde de arayabilirsiniz.