İmamoğlu, corona tedavisinden sonra ilk mesaisinde kahraman itfaiyecilerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 tedavisinin ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından mesaiye başladı. 30 Ekim günü saat 14.51'de 6.9'luk Sisam depremiyle sarsılan İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere gerçekleştireceği ziyaret öncesinde İmamoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul İtfaiyesi ekibi ile bir araya geldi.

İmamoğlu, depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek'i, Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan mucizevi bir şekilde kurtaran ekipte yer alan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, minik depremzedenin parmağından tutarak hayata tutunduğu itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve o anı fotoğraflayan Mümtaz Kurt'u yanına alarak sohbet etti.

“CAN KAYBININ NEDENİ BİNALAR”

İmamoğlu, “Deprem gerçeğiyle böyle yüzleşmek istemeyiz. Depremde insanların, iyi biliyoruz ki ölümüne sebep olan, can kaybına sebep olan, binalar. O binaların bu şekilde olmaması lazım. Ama ne yazık ki bunları yaşıyoruz ve sizlere ihtiyaç duyuyoruz. Diğer arama kurtarma teşkilatları gibi çok üstün başarı ile emek veriyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Bazen mucizevi hayatlar kurtuluyor bu çalışmalar sayesinde. O iki küçük evladımızın kurtuluşu da böylesi bir emeğin karşılığı. Bize güç, kuvvet kattınız; sağ olun, var olun” dedi.

“KAÇ KİŞİ KURTARABİLİRSİNİZ Kİ?”

İtfaiye teşkilatını güçlendirmek için 500 personel alım taleplerinin yarısının kabul edildiğini aktaran İmamoğlu “Daha fazla almamız lazım. Ben, bunu İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya ile de konuştum. O da buna hassasiyet göstereceğini, bunu konuşacağını söyledi. Afetle anılan böylesi bir kente, öyle 100-200-300-500 … Bunlar bile az. Bu teşkilatın, İstanbul'a değil Türkiye'ye insan kaynağı yetiştiren bir tarafı var.” diye konuştu

Yanında bulunan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'a yeni talepte bulunulmasına dair yazı yazılması talimatı veren İmamoğlu, şunları söyledi:

* Sayıyı artırmalıyız. Kuvvetli, insanın kendini güçlü hissettiği yeni yol arkadaşlarını aramıza katmalıyız ki, böyle deneyimli insanlar da onlara tecrübelerini aktarsınlar. Aktarsınlar ki, bu bir devir daim gibi güçlenerek devam etsin.

* İstanbul halkı adına, milletimiz adına minnet duyuyorum. Biz, şu anı yaşamak istemeyiz. Siz de istemezsiniz. O insanların canlarını, evlerinin içinde yaşarken güvence altına almalıyız, sonrasında kurtararak değil. Kaç kişi kurtarabilirsiniz ki? Esas meselemiz odur. Ama iyi ki varsınız.

“HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM”

İmamoğlu daha sonra arama çalışmalarına katılan itfaiyecileri dinledi. İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Yavuz, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Minik Elif'in hayata tutunduğu parmağın sahibi itfaiye onbaşı Muammer Çelik, “Ben, 24 yıllık itfaiyeciyim. Hayatımda da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani bir çocuğun orada benim elimi tutması, bırakmaması… Sağlıkçılar, elimi bırakmamı söylediğinde, ‘Ben bıraksam da o beni bırakmıyor' dedim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da “Çocuklar o parmağı çok sever. Güvende hisseder. Zaten tuttu mu bırakmaz. Allah can sağlığı versin herkese. Hele küçük çocukları görünce insanın içi burkuluyor” karşılığını verdi.

İmamoğlu o anı fotoğraflayan Mümtaz Kurt'u da “Depremin ne yazık ki simgesi oldu o fotoğraf. Ama zor bir an tabi. Hepimizi duygulandırdı. Ben, hastanede takip ettim süreci. Ama yüreğimiz sizlerle attı” sözleriyle tebrik etti. İmamoğlu, ziyaretinin ardından İzmir'e doğru yola çıktı.

7 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDILAR

İstanbul İtfaiyesi ve İSKİ'den oluşan İBB arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 vatandaşı enkaz altından yaralı olarak çıkarırken, 36 kişinin cansız bedenine ulaştı. İBB ekipleri, 16 yaşındaki İnci Okan'ı, Seher Perinçek ile çocukları Ezel, Elzem ve Elif'i, 14 yaşındaki İdil Şirin'i, 70 yaşındaki Ahmet Citim'i enkazdan kurtardı.