İmamoğlu, cuma namazını kılıp kan bağışı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında bütün görev şehitleri için Fatiha okundu.

İmamoğlu, 10 Mayıs’ta Kadıköy’de rutin eğitim sırasında itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal’ın şehit olmasına neden olan kazayla ilgili başlatılan kurum içi ve kurum dışı soruşturmaların devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, ”Bu konudaki sorumluların ortaya çıkarılmasının son anına kadar takipçisi olacağımı bütün çalışma arkadaşlarımın bilmesini istiyorum” dedi.

”GENELGE HAZIRLIYORUZ”

Geçen günlerde dile getirdiği görev şehitleriyle ilgili özel genelge hazırlığının devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, ”Önümüzdeki hafta taslağımız elimizde olacak. Bu konu gözünü hiçbir şekilde sakınmadan canını tehlikeye atarak görev yapma bilinciyle hareket eden kahraman itfaiyecilerimizi çok ilgilendiriyor” diye konuştu.

İmamoğlu, bakanlıktan gerekli izinlerin alındığını, yakında itfaiye personeli alımı için sınav açılacağını da duyurdu.

NAMAZ SONRASI LOKMA İKRAMI

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, itfaiye personeli ile Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Söğütlüçeşme Camii’ne kadar yürüdü. Yol boyu vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çeken İmamoğlu, esnafla da sohbet etti.

Pandemi sonrası ilk cuma namazını Söğütlüçeşme Camii’nde itfaiyeciler ile kılan İmamoğlu, vatandaşlara avluda lokma ve ayran dağıttı. İmamoğlu, lokma dağıtımından sonra, yakındaki Türkiye Anıtlar Derneği’ne de kısa bir ziyarette bulundu. İmamoğlu, namaz sonrasında da esnaf ziyaretlerine devam etti.

KIZILAY ÇADIRINDA KAN VERDİ

İmamoğlu’nun ilçedeki son durağı Kadıköy Sahili oldu. Kızılay’ın bağış için kurduğu çadıra geçen İmamoğlu, kan verdi.

İmamoğlu, kan alımı sırasında, ”Kurumumuzun kan ihtiyacı olduğunu duyunca, özellikle Covid-19’dan dolayı insanlar evlerinden çıkmayınca, bu ihtiyaç karşılayamama gibi bir süreç doğurdu. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz. Hç kimse ihtiyacına cevap bulamamazlık yaşamasın istiyoruz. Daha önce 7-8 kez vermiştim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim, sağlıklı olduğum sürece” açıklamasını yaptı.