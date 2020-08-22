İmamoğlu deprem toplantısına yine davet edilmedi!

İstanbul’da AFAD Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nde “İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba gibi isimler katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıya davet edilmediği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NA DAVET GÖNDERİLMEDİ

AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, olası İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümünde yapılan açıklamada yer alan toplanma alanlarının yetersiz olduğuna dair ifadelerin sorulması üzerine şunları söyledi:

* Ne olursunuz odalarımızı ideolojinin bir parçası haline getirmeyelim. Siyasal mücadelenizi verecekseniz, başka alanda veriniz, biz ona da varız. Ama burası ideolojinin alanı değildir.

* Burası insan hayatı kurtarma ve idame ettirmek için gayret sarf etmenin alanıdır. Size de ihtiyacımız var. Milletimizin kafasını bulandırmayınız, yanlış yönlendirmeyiniz. Derdim olduğu için söylüyorum. Burada böyle bir hakkı yok kimsenin.

* Eksikliğimiz olabilir mi? Muhakkak vardır. Şu anda da onlarca eksikliğimiz vardır. Eksikliğimizi kamuoyunda alenen söylemeniz bile başımızın üstünedir. Biz bunu eleştiri olarak kabul eder, düzeltmeye çalışırız. Ama kamuoyunu yanlış bilgilendirmek hele bu tip bir konuda son derece yanlış.

Soylu’nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği ve bu yüzden katılmadığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ DAVET EDİLMEDİ

Deprem toplantılarına İmamoğlu’nun davet edilmemesi ilk kez yaşanmıyor. 24 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na daveti konusunda polemik yaşanmıştı.

İmamoğlu, iki gün yapılan toplantılardan ilkine davet edildiğini ve katıldığını söylemiş, ikinci günkü toplantıya davet edilmediğini ifade etmişti.

O dönem İstanbul Valiliği de bir açıklama yapmış, ikinci gün yapılan toplantı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından tüm katılımcılara talimat verildiği ifade edilmişti.