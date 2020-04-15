İmamoğlu, diğer ülkelerin belediye başkanlarıyla pandemiyi görüştü!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele eden 40 ülkenin büyükşehir belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle eş zamanlı görüşme yaptı.

YEREL YÖNETİM VURGUSU

İmamoğlu, “Dünyanın en önemli 40 şehrini yöneten belediye başkanıyla pandemi döneminde rutin olarak buluşuyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Başarılı ülkeler bu mücadeleyi yerel yönetimlerle ciddi bir koordinasyon sağlayarak, kaynaklar aktararak ve sıkı önlemler alarak yürütüyor” dedi.

VİRÜSÜN MERKEZ BÖLGELERİNDEN BİLDİRDİLER

Görüşmeye corona virüsün sıklıkla görüldüğü bölgeler olan İtalya'nın Milan ve ABD'nin Los Angeles şehirlerinin belediye başkanları da katıldı.