İmamoğlu duyurdu! İSTAÇ Genel Müdürü coronadan vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

* Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.

MUSTAFA CANLI KİMDİR?

25 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane Yukarı Alıçlı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. 1983 yılında elektrik mühendisi ünvanı ile mezun oldu.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü’nde elektrik mühendisi olarak kamu görevine başladı.

1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarıyla sürdürdü.

1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. 1999 yılında belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.

Çorum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı yaptı. TEDAŞ Çorum gücü Spor Kulübü’nü kurarak yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Amatör sporun gelişmesinde katkılar sağladı.

18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999 ile 2014 yılları arasında üç dönem Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

1999-2004 yılları arası Gümüşhane Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinden ön lisans eğitimini tamamladı.

Belediye başkanlığı görev sürecinde, Karadeniz Belediyeler Birliği'nde uzun süre encümen üyeliği görevinde bulundu ayrıca şehrin ihtiyacı olan atık su arıtma tesisi ve katı atık tesislerinin projelendirilmesini, bitirilmesini ve devreye alınmasını sağladı.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 25. dönem milletvekili olarak seçildi.

Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı oldu. 7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.