İmamoğlu: Esenyurt’ta yaşananlar yılların ihmali

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin en yoğun nüfuslu ilçesi Esenyurt'ta, incelemelerde bulundu.

Zaman zaman sağanak yağmur altında gerçekleştirilen inceleme gezisinde İmamoğlu'na; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İBB üst yönetimi eşlik etti.

YAĞMUR ALTINDA İNCELEME

Geziyle ilgili değerlendirmesini, son olarak 23 Haziran 2020'de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen Haramidere üzerindeki köprüde yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

* En kritik noktalardan birindeyiz. Zira buradaki selde yaşanan travmayı hepimiz biliyoruz. Farklı milliyetten bir misafirimiz de hayatını kaybetmişti. Bunun yaşanmaması adına İSKİ yoğun bir çalışma içerisinde.

* Burada yapılan hem yeni hatlar hem dere yatağının genişletilmesi, inşallah buradaki sorunu kalıcı olarak çözecek. Ama ne yazık ki çözüm burada bitmiyor; devamı var. Ara yollar, kollar… Birçok altyapı ihmalinin olduğunu biliyoruz Esenyurt'ta.

* İstanbul'un en yoğun göç alan, en yoğun nüfusunun var olduğu ve aynı şekilde de artmaya devam ettiği Esenyurt ilçemize, başta altyapı olmak üzere, birçok konuda hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler almak zorunluluğumuz var. Bu, ne yazık ki, yılların ihmali; başta imar yoğunlukları yaratmak olmak üzere ve buna dönük altyapıyı olgunlaştırmamak kavramı üzerinde.

* Ama bu yıllar boyu oluşan ihmaller, yıllar boyu yapılan/yapılmayan doğru işler, eksik işler bugüne geldi. Ama artık çözüm bizde. Çalışacağız. Allah'ın izniyle, çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız.