İmamoğlu güzel haberi verdi: Yüzde 30-40 civarında azalma var

Covid-19 önlemleri kapsamında bu yıl sanal ortamda düzenlenen “10. IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı”nın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, Covid-19 sürecinin İstanbul'a etkilerini anlatarak, “Özellikle insanların evlerine kapandığı ve bir kez daha dünyada doğa-insan ilişkisini gözden geçirdiği bu günlerde, hasret kaldığımız birçok güzelliği, manzarayı tekrar görmek ve yaşamak durumunda kaldık. İstanbul’da yaptığımız ölçümlerde, neredeyse yüzde 30-40 civarında hava kirliliğinin azalması söz konusu oldu. İstanbul’un manzarası, doğası, boğazı, denizi görüntü olarak bile değişmeye başladı. Bu sadece bir bilimsel gözlem değil, gözle görülebilir bir değişimi bile yaşadık” dedi.

İmamoğlu, normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde kalıcı çözüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Aslında yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu, bir kez daha net olarak ortaya çıkmış durumda.

* Gelecekteki altyapının oluşturulması ve yenilenebilir enerjinin ölçeklendirilmesine yönelik enerji çözümlerinin, güvenli ve gerçekten vizyon sahibi bir stratejik yatırım seçeneği oluşturduğunun farkındayız. Şehrimizi de bu anlamda bu sürece hazırlamakta kararlıyız.

“DÜNYA YAŞAM BÜTÜNLÜĞÜ MESELESİDİR”

İstanbul'da bu anlamda atılacak bir adımın dünya için de önemli olacağının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Dünyayı ilgilendiren; enerji, hava kirliliği, yenilenebilir enerji gibi süreçler, tek başına bir şehrin ya da tek başına bir ülkenin, kendi başına aldığı kararlarla hareket serbestliğinin ötesinde bir dünya yaşam bütünlüğü meselesidir.

* Biz de İBB olarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerlemeyi, çok öncelikli olarak hedefliyoruz.

* Elektrik tüketimimizdeki yenilenebilir enerji payını, binde 3’ten, 2024’te, yani görevimizin sonunda, yüzde 18’e çıkartmayı, yatırımlarımızla hedeflemekteyiz.

“4 HAZİRAN DOĞUM GÜNÜM”

Konferansın tüm katılımcılar için verimli bir şekilde geçmesini temenni eden İmamoğlu, sözlerin, “Bu güzel günde, 4 Haziran'da, benim de doğum günümde, güzel bir toplantı olmasını herkese diliyorum” şeklinde noktaladı.