İmamoğlu: Haddini bilmek zorundadır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı – 2019 Sonuçları ve Ödül Töreni”ne ana konuşmacı olarak katıldı.

Pandemi süreci nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, ele alınacak konunun dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, “Dünyayı ortak krizlerden, ortak tehditlerden nasıl koruyacağımıza dair örnek günlerden geçmekteyiz” dedi.

“PANDEMİ HEPİMİZİ SARSTI”

İmamoğlu, “Bu pandemi süreci, hepimizi yerinden bir sarstı, bir salladı, bir kendimize getirdi diye düşünüyorum. Hatta bir adet oluştu. Geleceğe dair her söze, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye başlıyoruz. İçine de birçok yorum katabiliyoruz. Bu sözün her ne kadar bir tahmin gibi gözükse de aynı zamanda insanlığın bir beklentisi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“HADDİNİ BİLMEK ZORUNDADIR”

İnsanların doğa ile olan ilişkisini eskisi gibi sürdüremeyeceğini belirten İmamoğlu, “Eğer bu şekilde giderse hem insanlık adına hem de dünya adına bunun bir felaket olacağı görünüyor. Bugün eğer dünyanın iklim değişikliği gibi bir gündemi varsa ve böyle korkunç bir gündemi insanlık kendi eliyle yaratmışsa, sözün bittiği yerdeyiz. Kendi yaşam alanımıza bu denli zarar veriyoruz. İnsanlık bu anlamda, gerçekten haddini bilmek zorundadır” dedi.

“KARŞIMIZDA GERÇEKTEN BÜYÜK BİR SORUN VAR”

İnsanların ölçüsüz istekleri olabildiğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

*Bunu bazen şehirlerde yaşayabiliyoruz, bazen ülkelerde yaşayabiliyoruz. Bu ölçüsüz istekler, bazen kontrolsüz hırslarla birleşebiliyor. Yaşadığımız alanları, geri dönülmez büyük tehditlerle karşı karşıya getirebiliyoruz.

*Bu, aynı zamanda sınır tanımayan da bir israf anlayışıyla sürüyor ve gerçekten bu israf anlayışı, bahsettiğimiz ölçüsüz tavırlar, hayatı alabora eden, doğal yaşamı altüst eden, dünyanın kendi içinde var olan o ahenkli uyumunu bozuyor.

*Buna hiçbir canlının hakkı yok. Karşımızda, gerçekten böyle büyük bir sorun var ama maalesef pek çok kişi ya da kurum, bunun önemini yeterince idrak edemiyor.

*İnsanlığın bu tavrını şansa bırakmak, hiçbir kurumun, bizler gibi şehri yöneten, ülkenin yönetimine katkı sunan insanların asla müsamaha gösteremeyeceği bir alan.

*Çünkü iklim değişikliği, son derece somut karşılık veriyor, yaşamımıza gerçekten kötü geri dönüşler oluşturuyor. Tedbir almazsak, yakın zamanda gerçekten ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız.

“C-40 PROTOKOLÜNÜ GURURLA İMZALADIM”

Kendisinden önceki yöneticilerin yıllardır davet edilmelerine rağmen katılmadığı C-40 topluluğuna katıldığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Gerçekten değerli bir grup olduğunu gördüm ve mutlak katılmamız gerektiğini düşündüm. Katılmamız hususunda imzalamanız gereken bir iş birliği protokolü vardı.

*Tümüyle doğaya ve insana saygıyı, iklim değişikliğine dair ortak mücadeleyi öngören bir protokoldü. Bunu şehrimiz adına imzaladım. Bununla da gurur duyuyorum.

*Aynı zamanda biz, 2021 sonunda, şehrimiz adına, dünyanın iklim değişikliği mücadelesindeki bütün parametreleri, sürdürülebilir bütün unsurları hayata geçirmeye dönük bir yol haritası açıklamayla ilgili de bir taahhütte bulundum. Buna dönük her hususta adım atıyoruz şehrimizde.

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