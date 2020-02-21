İmamoğlu: Her belediye başkanımızla güzel işler yapmak dileğimizdir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30'uncu ilçe belediyesi ziyaretini Fatih'e yaptı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, tarafından bina girişinde karşılanan İmamoğlu, belediye ziyaretleri yapmanın keyfini yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

* Çünkü, her belediyede bir şeyler öğreniyorum.

* Uyarılar, öneriler alıyoruz; bu çok kıymetli. belediye başkanımızın Fatih'le ilgili sürece dair beklentilerini, geçmişten bugüne olan birtakım tespitlerini, hatta daha geniş manada kendi tecrübelerine dayalı olarak da ne varsa, hem kendini hem heyetini dinleyeceğiz.

* Bir 15 gün içinde de kalan belediyelerimizi ziyaret edip süreci bitireceğiz.

* Bölge masalarının da çalışmasıyla beraber, uyumlu bir büyükşehir ve 39 belediye sürecini İstanbul'a yaşatmak istiyoruz.

* Her belediye başkanımızla güzel işler yapmak dileğimizdir.

TURAN'DAN TEŞEKKÜR

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Turan da şu şekilde konuştu:

* Fatih Belediyemiz, merkez belediye. ‘İstanbul' olarak addedilen yer burası.

* Tarihsel süreçte ‘Suriçi' olarak addedilen Fatih bölgesi. büyükşehir belediyemizi de mekan olarak misafir eden yer burası.

* Bu çerçevede turizmin, ticaretin, buradaki yaşamın birçok aktarma noktasının merkezi.

* Büyükşehir belediyemizle, geçmişte olduğu gibi, ilçe belediyemizin gayet iyi ilişkileri vardı.

* Tabi siyasal farklılıklar var; ama hizmetin devamlılığı açısından inanıyorum ki, bu dönemde de sayın İBB Başkanımızla aynı çerçevede, iyi niyetli, millete hizmet ekseninde hizmet edeceğiz.

TRANSFER ANISINI PAYLAŞTI

Konuşmaların ardından, İBB ve Fatih Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti.

İmamoğlu ve Turan, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından İBB tarafından Fatih ilçesi sınırlarında bulunan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunan 2 futbol sahasında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, incelemeler sırasında bir anısını da kameralar önünde paylaştı.

İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken, Yedikule'nin sahasında idman yapıyorduk. ‘Yedikule, seni çok istiyor' diye Hoca geldi, bir teklif yaptı. Sonra Vefa oldu, vesaire; ama ben zaten korkarak top oynuyordum, babamızdan habersiz. Onun için vazgeçtik” ifadelerini kullandı.

İlçedeki amatör futbol kulüplerine ve amatör lig maçlarına hizmet verecek olan tesiste, 68×105 metre ve 45×90 metre olmak üzere iki adet futbol sahası yer alıyor.

Suni çimle kaplanan ve etrafları çelik konstrüksiyon ile çevrilen sahalarda 1000 kişilik ve 400 kişilik tribünler bulunuyor.

İçinde takım ve hakem soyunma odalarının, idari bölümlerin ve kafeterya ile otopark alanlarının bulunduğu tesiste, inşaat çalışmaları tamamlandı.