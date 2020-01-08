İmamoğlu iklim değişikliği sempozyumunda konuşuyor

İSKİ’nin düzenlediği ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konulmasını yaptı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

*Bugün önemli çok değerli bir toplantı yapacağız, suyu konuşacağız. Burada gerçekten hayatını bu işe adamış insanların suya dönük ön görülerini, deneyimlerini, tehditleri konuşacağız.

*Önemli bir konu çünkü hepinizin bildiği gibi İklim değişikliği ve su yönetimi şuanda dünyanın en önemli konularından birisi. O yüzden biz de bu konuyu bu şekilde ele alıyorduk.

Ayrıntılar geliyor…