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İmamoğlu iklim değişikliği sempozyumunda konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin düzenlediği 'İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu'nun açılışında konuşuyor

10:09 -
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İmamoğlu iklim değişikliği sempozyumunda konuşuyor

İSKİ’nin düzenlediği  ‘İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konulmasını yaptı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

*Bugün önemli çok değerli bir toplantı yapacağız, suyu konuşacağız. Burada gerçekten hayatını bu işe adamış insanların suya dönük ön görülerini, deneyimlerini, tehditleri konuşacağız.
*Önemli bir konu çünkü hepinizin bildiği gibi İklim değişikliği ve su yönetimi şuanda dünyanın en önemli konularından birisi. O yüzden biz de bu konuyu bu şekilde ele alıyorduk.

Ayrıntılar geliyor…

iklim değişikliği
Son güncelleme: 10:24 08.01.2020
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