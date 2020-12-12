İmamoğlu ile Bilal Göregen arasında güldüren diyalog

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı bir videoyla tüm dünyada ‘Cat Vibing’ akımını başlatan, milyonlarca takipçi edinerek ününe ün katan, Youtube’ın kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla tarihe geçen İBB personeli Bilal Göregen ile Florya İstanbul Planlama Ajansı Kampüsü’nde buluştu.

İmamoğlu, Bilal Göregen ile sosya sorumluluk projeleri gerçekleştirme isteğini dile getirdi. Göregen ise NATO isimli sanatçının Char Javon şarkısını darbukasıyla çalıp seslendirdi.

GÜLDÜREN DİYALOG

Göregen ile İmamoğlu’nun arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. İmamoğlu, “Uluslararası alanda bile çalmalısın, söylemelisin, insanların seni hissetmesi lazım çünkü inanılmaz bir ritim duygusu var içinde” diye konuştu.

Göregen, “Evet başkanım siz şimdi tabi uluslarası çalmalısın deyince…” diye devam ettiği konuşmasında İmamoğlu, “Neyse çalma işine girmeyelim” şeklinde söz bölünce gülüşmeler yaşandı. Göregen’in, “Ben uluslarası çalmayı becerseydim kara paracı falan olurdum herhalde. Ama şu anda daha çok darbuka çalıyorum” sözleri İmamoğlu’na kahkaha attırdı.

İMAMOĞLU’NA HORON SÜRPRİZİ

Göregen, daha sonra İmamoğlu’na horon sürprizi yaptı. Horonu darbukasıyla seslendiren Göregen’e İmamoğlu, “Az daha horon oynuyordum. Beni bir kemençe oynatırdı bir de senin darbukan oynatacak” diye yanıt verdi.