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İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasına ‘Corona’ damga vurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü Hollywood yıldızı Emmy ödüllü Amerikalı oyuncu John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Corona önlemleri kapsamında eldiven taktığı görülen Malkovich ve 4 sanatçı arkadaşına, Türk usulü kolonya ikramında bulunuldu.

Sözcü İstanbul
15:51 -
Haberler Gündem
İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasına ‘Corona’ damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.

FOTO: SÖZCÜ

Ziyaret, misafirlere Türk usulü kolonya ikram edilmesiyle başladı. Malkovich'in, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına önlem amacıyla, eldiven takması dikkat çekti.

FOTO: SÖZCÜ

İstanbul'a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini anlattı.

ATATÜRK KİTAPLARI GÖNDERMEK İÇİN ADRESİNİ ALDI

İmamoğlu'na İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi.

FOTO: SÖZCÜ

İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich'e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı'na, “İstanbullu musunuz” sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı.

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Son güncelleme: 16:00 13.03.2020
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