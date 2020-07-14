İmamoğlu isim vermeden Erdoğan’ı eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya açıklaması damga vurdu. İsim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Danıştay’ın almış olduğu kararın arkasına sığınarak “Ayasofya açıldı” denmesi yanlıştır. Zaten bu karar alınır ve yapılırdı. 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler yapmadı. Hatta bir yıl önce “Böyle bir şeyin yapılması yanlıştır” diye konuşma yapıldı, bugün yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkeme millete manevi huzur getirecekse, dünyadaki her ülkedeki her inançtan insana da manevi bir huzur katacak ise gerçekten hayırlı uğurlu olsun.”

DÜNKÜ TARTIŞMADA ÖZKAN’IN MİKROFONU KAPATILMIŞTI

Dün Ekrem İmamoğlu’nun katılmadığı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İYİ Partili İbrahim Özkan ile AKP'li Zeynel Abidin Okul arasında tartışma yaşanmıştı.

İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki Ayasofya açıklamalarını gündeme getirince İBB Meclis Başkanvekili AKP'li Zeynel Abidin Okul tarafından mikrofonu kapatılmıştı.