İmamoğlu: İstanbul halkı bilsin ki parası bizden peşin kesiliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz dönemde durdurulan Dudullu-Bostancı metro hattında finansman sorunu çözülerek inşaatın yeniden başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

“PARASI PEŞİN PEŞİN BİZDEN KESİLİYOR”

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Sistemi siyasete alet ettiğinizde, popülist hareketler yapıp vatandaşın fayda etmesinden ziyade siyasi fayda etmenin ön planda tutmanın bir yanlış uygulamasıdır” dedi.

Devir sürecini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Biz yazı yazıyoruz diyoruz ki ‘Bu hattın kredi finansmanı ile ilgili süreç sorunu var bu sorunu beraber aşalım.

* Devletimizin kamu bankaları destek olsun biz burayı yapalım', ‘Hayır biz bunu yapacağız' dediler. Peki siz yapın. Ama nasıl yapacağız?

* Parasını peşin peşin bizim ödediklerimizden keserek yapacaksınız. Yani bunun kamu ahlakına, kamu hukukuna yakışır bir tarafı yok.

* Bu şekilde Başakşehir- Kayaşehir metro hattının sözüm ona devri alındı. Oysa İstanbul halkı bilsin ki peşin peşin parası bizden kesiliyor. Dolayısıyla bu bir sistemi yönetmek, bu bir çözüm üretmek modeli değil. Bütün bu laflar ve bütün bu anlayışlar değişmeli.

2.5 MİLYARLIK KAYIP

İnşaatına yeniden başlanan Bostancı-Dudullu Metro hattı hakkında da İmamoğlu şu bilgileri verdi:

* 2 kere durdurulmuş bir proje. Toplamda 2,5 yıla yakın bir gecikmeye neden oldu bu süreçler. 558 milyon Euro'luk bir artı KDV maliyeti var.

* Fizibilite rakamlarına dönüp baktığımızda, burada metromuzun maliyetinde sosyo-ekonomik kaybı hesapladığımızda 2,5 milyar liraya yakın bir kayıpla süreci yönetmeye devam ediyoruz.

* Şubat 2016 yılında başlayan ama farklı sebeplerle durdurulan Dudullu-Bostancı metro hattı üzerinde gerçekten çok ciddi çökme riski olan alanlar vardı.

* Biz geldiğimizde bu anlamda bir kısım teknik çalışmaları yürüttük. 14.3 kilometrelik, 13 istasyonlu bu hattımızın, 23 gün önce, 17 Haziran'da, finansman konusunda bir yol haritası belirleyerek çalışmaları başladı.

* Bugün de aslında, 10 metro aracından dokuzuncusunun tünele indirilmesiyle ilgili töreni hep birlikte yapacağız.

* Bugün itibariyle metronun tamamlanma oranı, yüzde 65 seviyesinde. Tam 10 ayrı noktada çalışmalarımız sürüyor. Bu hattı, 2021 yılı sonunda işletmeye alacağız.

* Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ilçelerine hizmet verecek olan bu metro hattımız üzerinde, çift yönde saatte 90 bin yolcu taşınacak. Proje, aynı zamanda 3 raylı sistemle buluşuyor, deniz yoluyla buluşuyor.

“GECİKMENİN MALİYETİ 9 MİLYAR LİRA”

Hizmete açılması gereken hatların yapılmaması nedeniyle yüzde 100'e yakın maliyet artışı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bugün toplam maliyeti 17.3 milyarın üzerindeki 9 raylı sistemin gecikmesinden dolayı dolar kuru artışına göre İstanbullulara ve ülke ekonomisine bunun maliyeti tam 8.7 milyar liradır. Yani bizim bütçemizden ekstra 9 milyar TL'ye yakın bir para çıkmış olacak” dedi.

“ZAYİ OLAN PARALAR HEPİMİZİN”

* Biz geldiğimizde keşke şunu görseydik; özellikle 8 hattın temeli atılırken projesi yapılmış, finansman sorunu çözülmüş, ihaleye öyle çıkılmış ve bitiş tarihi konusunda ne kurumumuz ne ülkemiz ne milletimiz ne de firmalar bir kayba uğramadan süreçler tamamlanabilmiş olsaydı.

*Keşke bu inşaatların hiçbirisi durmasaydı. Hiç kimse bundan keyif almaz. Her yerde söylüyorum, zaten bu tür işlerin sahibi devletimiz milletimiz.

* Yani burada zayi olan paralar hepimizin. Projeler ne bir partinin, ne bir dönemin, ne bir belediye başkanının şahsına ait. Topluma ait.

“15 AY ÖNCE AÇILMIŞ OLACAKTI”

Geçmiş yönetim döneminde ilk ihale edildiğinde planlamanın doğru yapılmadığını, 9 metro hattında hedeflerin tutmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Bırakın hedeflerin tutmasını, işler yıllarca durdu. Ve bu anlamda çok büyük de bedeller ödedik. Şu an tekrar başlatma mücadelesi verdiğimiz bu hat, tam 15 ay önce yani geçen yılın Mart-Nisan aylarında hizmete açılıyor olacaktı” diye konuştu.

İmamoğlu, gelecek ay açılması gereken Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt hattının projesinin bile olmadığını söyledi.

“3 MİLYON KİŞİYE HİZMET VEREMİYORUZ”

Durdurulan hatlarda süreç işleseydi şu anda 2.8 milyon kişi daha fazla insanın hatları kullanıyor olacağını belirten İmamoğlu, “Şu anda 2.8 milyon insan metro hattı olmadığı için ulaşımını sağlayamıyor. Yani sayının büyüklüğü ile yüzleşelim istiyoruz. Neredeyse 3 milyon insana tekabül eden bir sayıya, kişiye hizmet veremiyor durumdayız. Düşünsenize bugün İstanbul'un trafiği ne denli rahatlamış olacaktı” şeklinde konuştu.