İmamoğlu: “İstanbul, ‘Milyonlarca insanım işsiz’ diyorsa, Anadolu yandı demektir”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye’ne yaptığı ziyaret ve aldığı sunumun ardından saha incelemelerinde bulundu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de eşlik ettiği İmamoğlu’nun ilk durağı, İBB’nin İzettepaşa’da açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi oldu. Çalışanlarla tanışan ve selamlaşan İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri Genel Koordinatörü Dr. Ali Doğanay’dan bilgiler aldı.

“İNSANLARA TAAHHÜTLERİMİZ VAR”

Kurulan bu ofisleri önemsediğini belirten İmamoğlu, “Özellikle bu 3 noktanın harekete geçmesini bekledim. Buralar tanıtıldıktan sonra, kariyer birimimizin köprü olduğu, iş verenle iş gücünü buluşturduğu kimliği tam elde ettikten sonra ben, hemen hemen her hafta sizden bir rapor istiyorum. Bunu takip etmek istiyorum. Çünkü insanlara taahhütlerimiz var” şeklinde konuştu.

“EN CANLI SORUN İŞSİZLİK”

Şu an yaşanan en canlı sorunun işsizlik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Erzurum’da dün birkaç saat esnaf gezdim. Erzurum’daki 100 insanın 70’i, iş soruyor bana. İBB Başkanı’na oradaki insan, işsizlik derdini anlatıyor. İstanbul, ‘Milyonlarca insanım işsiz’ diyorsa, Anadolu yandı demektir. O bakımdan burada sağladığımız şey, en azından hazır bir talep varken, doğru iş gücüyle buluşmasını sağlamak. Bunu yaptık mı, en azından belli bir kesimin yüreğine su serpmiş oluruz. Bu, işsizlik sorununu çözecek değil ama en azından hazır olan iş gücüyle buluşturduk mu bu önemli bir hizmet. Esas konumuz bunlar” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Keskin, istihdam ofisinin ardından Şişli-Feriköy Kent Parkı inşaatında da incelemelerde bulundu.