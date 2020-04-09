İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi

TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılan İmamoğlu, “En az 2 hafta tecrit gerekiyor” dedi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. Bilim Kurulumuzun da önerisiyle en az 2 hafta İstanbul’a bir tecrit süreci yaşatılmalı. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor.

* Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık. Borçlu bir ekonomisi var İBB’nin.

* İBB iştirakleri ve kendi bütçesiyle beraber şu son bir ay içindeki gelir kaybı 1 milyarı aştı.

* Türkiye’deki bütün belediyelere ek ödenek sağlanması ek bütçe sağlanması şarttır.

* İBB’ye 415 bin kişi yardım için başvurdu.

BAĞIŞ TARTIŞMASI

* Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin.

* Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz.