İmamoğlu: Kararlı adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Saraçhane'deki makamında bir araya geldi. Gutu'ya, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile FAO İletişim ve Ortaklıklar Uzmanı Aylin Alpagut da eşlik etti.

VİOREL GUTU: FAALİYETLERİNİZDEN ETKİLENDİK

İBB'nin yürütmüş olduğu faaliyetlerden çok etkilendiklerini kaydeden Gutu, “Sizlerin 125 okulda 38 bin öğrenciye farkındalık eğitimlerinin verilmesi bizi çok etkiledi. Bundan dolayı da sizlerle çalışabileceğimizi, işbirliği yapabileceğimizi düşündük” dedi.

“TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ”

Dünyadaki tüm gıdanın üçte birinin israf edildiğini, amaçlarının da bu israfın önüne geçmek olduğunu belirten Gutu, şöyle devam etti;

*Covid-19 öncesinde 820 milyon insan açlıkla mücadele ediyordu. 7 milyarlık dünya nüfusunun pandemi sebebiyle açlıkla mücadele eden insan sayısında yüze 12-14 oranında bir artış gözlendi.

*‘Gıdanı Koru Kampanyası' ile Türkiye'de ciddi bir adım attık. Okullarda çocuklara yönelik eğitimlerle bu alanda farkındalık yaratmak istiyoruz. Türkiye'ye bu konuda çok inanıyor ve güveniyoruz.

*Bunu Türkiye'de başlatarak diğer ülkelere de yayacağız. 16 Ekim'i ‘Dünya Gıda Günü' olarak kutlayacağız. ‘Eylemlerimiz Geleceğimizdir' teması ile bunu büyük bir etkinlik olarak kutlamak istiyorduk ama pandemi sebebiyle az katılımlı bir etkinlik olarak düzenleyeceğiz.

İMAMOĞLU’NDAN KARARLILIK VURGUSU

Gutu'dan sonra konuşan İmamoğlu da gıdanın sadece üretim aşamasının değil tüketim aşamasının da yönetilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un çok büyük bir kent olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul'daki gıda israfı, pek çok ülkedeki açlık sınırı rakamlarına denk durumda” ifadesinde bulundu.

“Üretim ile tüketim zinciri arasındaki tüm kayıpları engellemek de çok önemli” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti;

*İBB olarak önceliğimiz; tüm vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması ve bu bizim en önemli politikalarımızdan birisi. Aynı zamanda insanlarımızdaki tüketim alışkanlıklarındaki hataların düzeltilmesi de İBB'nin politikalarından birisi olacak.

*İstanbul'un köylerinde tarım yapan çitçilerin ürettikleri sadece İstanbul ile sınırlı kalsın istemiyoruz bu ürünlerin çevre illere de ulaştırılmasını istiyoruz.

*Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dikkatlerimiz sağlığa dönmüşken insanların direk sağlığını etkileyen sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda çok ciddi motivasyona sahibiz.

*Kararlı adımlar atmaktan da çekinmeyeceğiz. Sağlıklı gıda ve gıda kaybının önlenmesi konusunda önümüzdeki sonbaharda yeni bir politika oluşturup daha ciddi adımlar atacağız.

CHRİSTİAN BERGER'DEN VEDA ZİYARETİ

İmamoğlu daha sonra da görev süresi dolduğundan veda ziyaretine gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldi. Berger'in veda ziyaretine eşi Marilena Berger de katıldı.

Berger çiftine, “Sizleri ailece burada ağırlamaktan daha da memnunum” diyen İmamoğlu, “Tabii, bir yönüyle veda olması de bizim için üzücü; ama yeni görevlerde, farklı bir şekilde hem İstanbul'u hem Türkiye'yi asla unutmayacağınızdan eminim” diye konuştu.

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