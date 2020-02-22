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İmamoğlu, kurmaylarıyla kampa girdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey yönetimi ile birlikte Sapanca'da kampa girdi. İki gün boyunca İBB'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin durum değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki dönemin projeleri masaya yatırılacak.

Özlem GÜVEMLİ
10:43 -
Haberler Gündem
İmamoğlu, kurmaylarıyla kampa girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimle ikinci kez başkan olmasının üzerinden 8 ay geçti. İmamoğlu, göreve gelişinin 8. ayında, durum değerlendirmesi yapmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Sapanca’da A takımı ile birlikte kampa giriyor.

Kampa, sadece İBB üst düzey yönetiminin katılacağı öğrenildi. İmamoğlu; 2 günlük kampta İBB Genel Sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, 28 iştirak şirketinin genel müdürleri ile bir araya gelecek.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilecek kampın amacı birimler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttırmak. Kampta, 8 aylık faaliyet dönemi de masaya yatırılacak. Bugüne dek yapılan çalışmalar, aksayan yönler ele alınacak. Kampın önemli gündem maddelerinden biri de gelecek dönemdeki projeler, çalışmalar olacak.

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye
Son güncelleme: 10:54 22.02.2020
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