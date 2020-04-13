İmamoğlu, otelden çıkartılan doktorlara sahip çıktı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Güler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarının oda paralarının ödenmesine rağmen kaldıkları otelden herhangi bir açıklama yapılmadan çıkartıldığını duyurdu.

‘SAĞLIK PERSONELİNE SAYGISIZLIK'

Güler paylaşımında “7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı” ifadelerini kullandı.

‘HEMEN YAKINDAKİ BİR OTELDE YERİNİZ HAZIRLANDI'

Dr. Güler'in sosyal medya paylaşımınına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayın ardından çok üzüntü duyduklarını belirterek doktorlar için başka bir otelde yer ayırttıklarını açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında, “Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar” dedi.