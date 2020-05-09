İmamoğlu: Pandemi sürecini altyapı için fırsata dönüştürdük!

İSKİ'nin Avcılar'daki Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi ile Esenyurt'taki Saadetdere Atıksu Yağmursuyu Hattı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt eşlik etti.

“PANDEMİ SÜRECİNİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜK”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan her iki tesisle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Avcılar'ı kucaklayan bir hat. Zor ve kötü günler, İSKİ için bir fırsat oldu diyebiliriz.

* Avcılar'ın altyapı kanalizasyon bağlantılarının sağlanacağı bir tünel bağlantısı bu.

* Bu bağlantıyla beraber, Ambarlı Atıksu Tesisi'ndeki biyolojik arıtmaya aktarılmış olacak.

* Daha temiz bir şekilde Avcılar atığının arıtılması söz konusu olacak.

* Bizim altyapı ile ilgili çalışmalarımızda, pandemi sürecini, o boş sokakları, caddeleri ciddi anlamda fırsata dönüştürdük.

İMAMOĞLU'NDAN PARK TALİMATI

İmamoğlu ve Mermutlu, Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un talebi üzerine, yine Saadetdere Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait Avcılar Terfi Merkezi'ne geçti.

Bozkurt, İmamoğlu'ndan, içinde İSKİ'nin tesisinin de bulunduğu 6 dönümlük ağaçlık alanın, park olarak mahallenin hizmetine sunulması isteğinde bulundu.

Alanı gezen ve Bozkurt'un isteğini olumlu karşılayan İmamoğlu, Mermutlu'ya İSKİ ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün alanla ilgili ortaklaşa proje çalışması talimatını verdi.