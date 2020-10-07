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İmamoğlu paylaştı! İşte Kurbağalıdere’nin son hali

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır yoğun koku ve kirlilik nedeniyle tartışma konusu olan Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmalarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sozcu.com.tr
18:01 -
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Yıllardır etrafa saçtığı kötü koku nedeniyle şikayet konusu olan Kurbağalıdere’deki çalışmalar sonunda bitti.

Islah çalışmalarının ardından temizlenen dereden görüntüler paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu su altı görüntüleri Kurbağalıdere’den. Derenin ıslahını bitirdik. İstanbul’un en kirli deresi şimdi tertemiz” ifadelerini kullandı.

4 METRE DERİNLEŞTİRİLDİ

İBB tarafından gerçekleştirilen ıslah çalışmaları kapsamında Kurbağalıdere’nin dere tabanında birikmiş balçık malzeme yaklaşık 2 ayda temizlendi. Çalışmada, 1 tarama aracı, 2 gemi yer aldı. Taşkınlara karşı dere taban kotu 4 metre derinleştirildi.

Çevre binaların zarar görmemesi için 5 bin 162 adet fore kazık ve 47 kiriş monte edildi. İSKİ tarafından sürdürülen çalışmalarda Göztepe Köprülü Kavşak mevkiinde 732 metre dere ıslahı ve atık su kolektörü yapıldı.

 

istanbul Kadıköy sosyal medya
Son güncelleme: 18:55 07.10.2020
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