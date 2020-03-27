İmamoğlu: Birinin çıkıp İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz

İmamoğlu, Türkiye’deki corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan duruma karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıt vermediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu “Üst seviyede çaba gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak tavsiyede bulunuyoruz” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BEKLENTİSİ

İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin zamanı mı?” diyerek ihale süreciyle ilgili de eleştiride bulundu.

İmamoğlu ayıca “Bugün bir yetkilinin çıkıp en azından İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.