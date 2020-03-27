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İmamoğlu: Birinin çıkıp İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında canlı yayına katıldı. İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazı gönderdiğini ancak buna yanıt verilmediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca "Birisinin çıkıp en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

21:31 -
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İmamoğlu, Türkiye’deki corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan duruma karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıt vermediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu “Üst seviyede çaba gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak tavsiyede bulunuyoruz” dedi.

Cüneyt Özdemir’in canlı yayınına katılan İmamoğlu önemli açıklamlarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BEKLENTİSİ

İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin zamanı mı?” diyerek ihale süreciyle ilgili de eleştiride bulundu.

İmamoğlu ayıca “Bugün bir yetkilinin çıkıp en azından İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 21:36 27.03.2020
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