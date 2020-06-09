İmamoğlu şehit Aybüke Yalçın’ı unutmadı

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017’de karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti.
İSMİ ÇOCUK BAKIMEVİNDE YAŞATILIYOR
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, şehit öğretmenin ismini çocuk bakımevinde yaşatmaya devam edeceklerini duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında, “#AybükeYalçın’ı teröre şehit verdiğimizde tüm ülkenin yüreği dağlanmıştı. Gencecik, pırıl pırıl öğretmenimizin adını Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI: