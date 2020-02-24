İmamoğlu: Siz ne istiyorsanız, biz o parkı yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31. ilçe belediyesi ziyaretini Beykoz’a gerçekleştirdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile makam odasında bir araya geldi.

Konuşmaların ardından, İBB ve Beykoz Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti.

İmamoğlu ve Aydın, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından, belediye binasının karşısındaki sahil düzenleme çalışmalarının sürdüğü şantiye alanında incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İncelemelerin ardından İmamoğlu, Akbaba Köyü’ne geçerek İsmail Özseçkin İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı anısına, “İstanbul’un çocukları parklarını tasarlıyor” başlığıyla başlatılan, İstanbul’u “çocukların şehri” yapmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında fikir üreten 20 ilkokul öğrencisiyle buluştu.

“SİZ NE İSTİYORSANIZ, BİZ O PARKI YAPACAĞIZ”

Çocuklara, “Siz ne istiyorsanız, biz o parkı yapacağız” diye seslenen İmamoğlu, minik öğrencilerin tasarımlarını tek tek dinledi.

Çocukların ilk yardım dolabı ve Kızılderili çadırı gibi fikirlerini ilginç bulan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Çocukları sürecin içine katma fikri çok güzel. Çok mutlu oldum.

* Umarım bu hava birçok okula yayılır, sadece park yapma anlamında değil, birçok konuda…

* İlk belediye başkanı olduğumda kendi ilçemde, 2014 senesinde bir okul ziyaret etmiştim. Birinci sınıftı.

* Hiç unutmuyorum. ‘Çocuklar, ne istersiniz ilçemizde. Ne yapayım ben’ diye sordum.

* Böyle 20-25 tane çocuk vardı. Ne söyledilerse, onu yaptım.

* Çocukların bana verdiği fikrin, Beylikdüzü’nün ihtiyaçlarını çok iyi tanımladığını gördüm.

* Çok saf, çok temiz duygularla, bireysel değil de toplumsal çıkarı düşünen ruhları var.

* İnşallah hep öyle büyüsünler.

* Katılımcılığı destekleyen bu proje için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

İmamoğlu’nun Beykoz’daki son durağı, Öğümce Mahallesi’ndeki, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı cam-sanat merkezini bünyesinde barındıran Cam Ocağı Vakfı oldu.

İmamoğlu, kurmaylarına; İBB olarak, vakıf ile birlikte kamusal alanda yapılabilecek etkinlikler üzerinde çalışılması talimatı verdi.